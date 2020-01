Kliimamuutused võivad pooled veinipiirkonnad kõlbmatuks muuta

«Mingis mõttes on vein kliimamuutuste põllumajandusmõju jaoks nagu kanaarilind söekaevanduses, sest viinamarjad on kliima suhtes väga tundlikud,» ütles Colombia ülikooli ja NASA Goddardi kosmoseuuringute instituudi teadlane Benjamin Cook.

Vastuolulisim on ilmselt nende soovitus, et Burgundia regiooni veinikasvatajad vahetaksid Pinot Noiri Grenache'i vastu. Nad nentisid, et selline muutus tooks õiguslikke, kultuurilisi ja rahalisi probleeme.