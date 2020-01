Eesti teadlane seletab – mida teadus üldse uuest koroonaviirusest teab?

Kui nn traditsioonilised inimeste koroonaviirused paljunevad peamiselt ülemistes hingamisteedes, siis zoonootilistele koroonaviirustele on iseloomulik, et nad nakatavad bronhe ning infektsiooni tagajärjel võib välja kujuneda kopsupõletik.

Mida saab varasemast õppida?

Wuhani koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on Hiina Rahvavabariik võtnud tarvitusele üsnagi drastilised meetmed – arvatavalt on praegu karantiinipiirkonnas vähemalt 50 miljonit inimest. Kas sellised meetmed on õigustatud saab öelda vaadates, millised on olnud meie varasemad kogemused sama tüüpi viirustega.

Inimest nakatavate koroonaviirusete seas on laiemat tähelepanu pälvinud just zoonootilist päritolu koroonaviirused. Zoonootilised viirused teeb ohtlikuks asjaolu, et nad alles kohanevad uue peremeesorganismiga ja ei ole saavutanud optimumi eduka paljunemise ja peremeesorganismi vähima kahjustamise vahel. Samuti ei ole meie organism veel kohastunud selliste inimestele uute nakkushaiguste kontrolli alla saamisega ning võib üle reageerides liiga tugeva põletikureaktsiooni tekitada.

Koroonaviirustele, nagu teistelegi RNA genoomiga viirustele on omane ebatäpsus genoomi kopeerimisel, mistõttu genoomi paljundamisel tekib mitmeid viiruse variante, millest osad on rohkem patogeensemad ja teised vähem. Millises suunas kulgeb Wuhani koroonaviiruse evolutsioon, on hetkel raske ennustada. Kuna Wuhani koroonaviirus on alles kohanemas inimese kui peremeesorganismiga, kuid on juba küllaltki hästi võimeline ühelt inimeselt teisele edasi kanduma, tunduvad rakendatavad meetmed õigustatud.

Uue aasta algus hiina kalendris tähendab väga suurt rahvaste rännet ja võimaliku epideemia seisukohalt on see halvim, mis juhtuda saab. Hetkel ei ole välistatud, et karantiini kehtestamine on viiruse pika peiteaja tõttu mõnevõrra hilinenud. Pessimistlikumad prognoosid pakuvad, et hetkel on identifitseeritud vaid umbes 5 protsenti kõigist nakatumise juhtumitest. Suremusmäär on hetkestatistika kohaselt 2 protsendi kanti. SARS koroonaviiruse puhul oli suremus ca 10 protsenti ja MERSi koroonaviiruse puhul ca 40 protsenti. Õnneks oli MERSi koroonaviiruse levik küllaltki piiratud.

Mida teevad praegu teadlased üle maailma, et viirust paremini mõista ning seda paremini käsitseda? Kuidas seda viirust ravida? Kuidas on sarnaseid viirusi varem ravitud?

Uue koroonaviiruse identifitseerimine on olnud küllaltki kiire tänu viimase kümne aasta jooksul laiemalt kasutusele võetud uue põlvkonna mass-sekveneerimise tehnoloogiatele, mis on võimaldanud viiruse genoomi kiirelt järjestada ning seda seejärel võrrelda viirustega, mille genoom on varasemalt järjestatud, saamaks aru, millega on tegu. Viiruse genoomiandmete põhjal on juba tänaseks välja töötatud diagnostilised RT-PCR protokollid viiruse tuvastamiseks nina- ja kurgukaape proovidest.

Wuhani koroonaviiruse genoomi poolt kodeeritud viirusvalkude võrdlus teadlaste poolt põhjalikumalt uuritud SARS koroonaviirusega on võimaldanud modelleerida viirusosakese kapsiidi ehk valgulise katte struktuuri ning oletada, et viirus siseneb rakku sarnaselt SARSi koroonaviirusele angiotensiini konverteeriva ensüümi ACE2 retseptori kaudu. Samuti on SARSi valkude uurimisel saadud struktuuriandmeid kasutades mudeldatud Wuhani koroonaviiruse poolt kodeeritud proteaasi M struktuur, mis võiks olla üks võimalik viirusvastase ravimi sihtmärk. Seni ongi koroonaviiruste ravis kasutatud peamiselt viirusvalkude inhibiitoreid.

Hetkel ühtegi koroonaviiruste vastu vaktsiini ei ole. Klassikaline vaktsiinide tootmine kasutab organismile esitamise sihtmärgina ehk antigeenina nõrgestatud viirust või mõnda konkreetset viirusvalku või selle osa, mille vastu organism vaktsineerimise tagajärjel hakkab antikehasid tootma. Kuna katseklaasis toodetud või viiruspartiklite koosseisust välja puhastatud antigeen on vahel väga ebastabiilse ruumilise olekuga, siis neutraliseerivaid antikehasid, mis on probleemiks ka koroonaviiruste puhul.

Membraanist koosneva kestaga viiruste puhul on viimastel aastatel avastatud, et efektiivsem immuunvastus tekib, kui organismile esitleda stabiliseeritud antikeha, näiteks viiruse ogajaid struktuure moodustavat valk sellisel kujul, mis konformatsiooniliselt vastab aktiivsele membraaniga liitumise eelsele seisundile. Selliste vaktsiinikandidaatidega läbi viidud laboratoorsed katsed on näidanud võimalikku edu võitluses gripi, ebola ja MERSi koroonaviirusega ning see võib olla ka üks moodus uue koroonaviiruse vastu vaktsiini loomiseks. Kõige uuem suund vaktsiinide loomiseks on aga nn RNA vaktsiinid, mida kindlasti proovitakse ka koroonaviiruste vastu.