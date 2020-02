Kuidas reisilised Antarktikas «Toomapäeva» tähistasid

Jõudsime saare juurde juba päev varem. Matkasime Vaalapüüdjate lahe kallastel ja vaatasime mäemassiivis olevast Neptuni akna nimelisest august Antarktise mandri poole. Raadios kutsus meid välja meie läheduses ankrusse heitnud kruisilaev Le Boreal, kes otsis ekspeditsioonijuht Tiit Pruulit. Viimane oli aga juba tuisanud Tartu Rahu üritustele Eestis. Polaarajaloo fänn Dimitri Kiseljov Kamtšatkalt tuli sellest hoolimata me laevale külla. Ta kirjutab raamatut Antarktikast ja peab ka facebookis blogi, kuhu lubas meistki pilte panna. Ta on me ekspeditsiooni algusest peale suure põnevusega jälginud.

Me siinne juhuslik kohtumine ja meilt saadud infomaterjalid tegi ta äraütlemata rõõmsaks. Kogenud giidina jagas ta lahkesti põhjalikumat infot Deceptioni kohta. Kui siin toime pandud vaalade hävitamise töö numbrites kokku lüüa ja massiivseid rannas roostetavaid õlipresse vaadata, hakkab veel aastakümneid hiljem õudne. Aktiivselt kaldal toimetav merilõvide jõuk viis mõtted paremasse tänapäeva. Vaalu kütitakse kommertseesmärgil aina vähem, piiratud kogustes teeb seda veel vaid Jaapan ning see õigus on antud ka mõnedele Arktika põlisrahvastele. Antarktikas on igasugune jahipidamine keelatud 1959. aastast alates.

Ehkki valdav osa jäisest mandrist ei pea tõenäoliselt iial kartma massiturismi, on pisut pehmema kliima ja rikkaliku elusloodusega Antarktika poolsaarel üha vähem hetki, kui ühtegi teist laeva silmapiiril pole. IATO (International Antarctic Treaty Org) laevadel on suured exceli tabelid, kus turiste vedavad alused on täpselt ära jaganud, kes, millal ja kus liigub. Püütakse iga hinna eest vältida ühel ajal ühte punkti sattumist. Eelkõige muidugi looduse säästmise pärast, aga ega turist taha ka Antarktikasse tulles tunda end kui Mallorca lennuväljal.

Sümpaatne oli meie sabas Deceptionile sõitnud suure laeva suhtumine, kui nad vabandasid, et meid segama tulid. Väike jaht on siinsetel karmidel vetel kuidagi eriliselt hoitud. Mõned peavad sellistel sõitjaid sõgedateks ja eelistavad iga kell hiiglaslike stabilisaatoritega varustatud ja peenimate margiveinide ning valgete laudlinadega kruiisilaevu. Teisalt tuleb meiesuguseid nähes paljude näole unistav igatsus. Kolmandaks oleme küll väikesed, aga kõik on suhteline. Sinivaal, maailma suurim imetaja pole meist kuigi palju pikem ja mis puudutab me elamistingimusi võrreldes ühe tavalise võistlusjahiga, siis ses mõttes me muidugi inimvõimete piire ei kompa.