Lahkumine Antarktikast: tere tulemast Bellingshauseni karussellile!

«Ei saa öelda, et ilm on halb, rohkem on ikka hea ilma tunnuseid!» oli kapten optimistlik.

Nägime vaalu ja albatrosse. Nende täpse liigi määramisega jäime hätta. Kas oli siis kulm must või polnud, püüa aru saada, kui laev laperdab nagu mantlisiil tuules ja vihma kallab. Leppisime kokku, et detailsemad määramised jätame linnuteadlastele. Tormilinnud ja tormipääsuksed olid me sagedased saatjad, nendegi eriliike oli targas raamatus lehekülgede kaupa. Lind on lind, hüljes on hüljes ja vaal on vaal. Peaasi, et meeskond määramise vaidlustes tülli ei laheks.