Teaduse elutööpreemia said Richard Villems ja Jüri Allik

Tehnikateaduste alane aastapreemia läks Tallinna Tehnikaülikooli materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi laboratooriumi juhataja, professor Marina Trapido (snd 1952) juhitavale kollektiivile, kuhu kuuluvad veel ka vanemteadur Niina Dulova (sünd. 1981), vanemlektor Marina Kritševskaja (sünd 1974) ja professor Sergei Preis (sünd 1959) tööde tsükli eest «Süvaoksüdatsiooni tehnoloogiate arendamine kaasaegsete keskkonnaprobleemide lahendamiseks: tugevalt saastatud tööstusreovetest mikrosaasteaineteni õhus ja vees»

Tööde tsüklis töötati välja uued õhu, vee ja pinnase puhastusprotsessid laialt levinud raskesti biolagunevate mikrosaastainete nagu ravimid, pestitsiidid või sünteetilised värvained lagundamise läbi sügavoksüdatsioonil. Sünteesiti uus nanokristalliline katalüsaator. Mõned puhastusprotsessid muudeti jäätmevabaks, õpiti efektiivselt puhastama rauarikast põhjavett ning tänu reovete toksilisuse vähendamisele kujunes bioloogiline puhastus senisest efektiivsemaks.

2001. aastal pälvisid Sergei Preis ja Marina Trapido teaduspreemia tööde tsükli eest, mille teemaks oli «täiustatud oksüdatsiooni protsessid loodusvee varude kaitseks ja vee säästvaks kasutamiseks».

Arstiteaduse aastapreemia läks Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi molekulaarmeditsiini professor, RNA bioloogia uurimisgrupi juht Ana Rebasele (sünd 1966) teadus-arendustöö «MikroRNA-d kroonilistes immuunsüsteemi haigustes» eest.

Ana Rebane FOTO: Margus Ansu / Postimees / Scanpix

MikroRNA molekulidel on võime suruda alla geenide avaldumist loomade ja taimede rakkudes. Ana Rebane näitab, kuidas erinevad mikroRNAd pärsivad geenide mõju kaudu mitmesuguste krooniliste haiguste tekkimist ja arengut nahas ning immuunrakkudes. Nende molekulide haiguskoldesse viimine võib vähendada põletikku, suruda maha psoriaasi, mõjutada vitiliigo teket ning aidata isegi kaasa vähirakkude kasvu pidurdamisele.

Eluslooduste ja bioteaduste alal pälvisid aastapreemia akadeemik, TÜ loodusmuuseumi ja botaanikaaia direktor ning Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi mükoloogia professor Urmas Kõljalg (sünd 1961) ja elusrikkuse informaatika vanemteadur Kessy Abarenkov (sünd 1980) tööde tsükli eest «Eluslooduse taksonite kommunikatsiooni uus paradigma: Linné süsteemi täiendus.»

Urmas Kõljalg FOTO: Margus Ansu / Postimees / Scanpix

Liike on eristatud ja määratud väliste, üksikute isendite lõikes ulatuslikult muutuvate tunnuste alusel ligi 300 aastat, kuid välised tunnused ei näita alati sugulust ja paljuski on maailma bioloogiline liigirikkus jäänud peidetuks. Liikide taksonoomia fundamentaalse uuendusena on loodud süsteem liikide määratlemiseks DNA järjestamise ja võrdlemise alusel. Keerukate ja halvasti ühilduvate liiginimede kõrval on rakendatud unikaalsed ja ajas stabiilsed digitaalsed identifikaatorid. Vastav praktika on kasutusele võetud globaalsetes elurikkuse andmebaasides.

Akadeemik Kõljalg on varem pälvinud 1997. aasta aastapreemia geo- ja bioteaduste valdkonnas: Seeneperekond Tomntella ja suguluses olevad perekondade kirjeldamise eest parasvöötmelises Euraasias, 2001. aastal sai ta ka EV Valgetähe V klassi teenetemärgi.

Sotsiaalteaduste alal said aastapreemia professor Tobias Ley (sünd 1973), vanemteadur Terje Väljataga (sünd 1978), professor Katrin Poom-Valickis (sünd 1969), vanemteadur Luis Pablo Prieto Santos (sünd 1977) ja vanemteadur Paul Seitlinger (sünd 1984) Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudist ning vanemteadur Mart Laanpere (sünd 1964), vanemteadur Kairit Tammets (sünd 1983) ja vanemteadur Luis Pablo Prieto Santos (sünd 1982) Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudist teadustöö eest «Piire ületav haridusuuendus tehnoloogiapõhiste teadusuuringute toel».

Tööde tsükkel analüüsib, kas ja kuidas aitab uute tehnoloogiate ja digilahenduste kasutamine kaasa õpiedukusele hariduse erinevatel tasanditel nii koolis kui ka töökohtadel. Erilist tähelepanu pööratakse sellele, kuidas muuta loodusteaduslike ainete õpetamist laste jaoks huvitavamaks. Õpiedukust käsitletakse erialade üleselt ja terviklikult, pöörates tähelepanu nii õpilastele, õpetajatele kui uudsete õpimeetodite ja õppematerjalide arendamisele.

Humanitaarteaduste alal anti aastapreemia Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse vanemteadur Marika Mägile (sünd 1968) monograafia «In Austrvegr: The Role of the Eastern Baltic in Viking Age Communication across the Baltic Sea» eest.

Marika Mägi on viikingiaegse arheoloogilise leiuainese põhjal loonud nii Läänemere lääne- kui ka idaranda hõlmava tervikpildi. Mägi on oma uurimustes toonud esile nii kultuuride paljususe Läänemere idarannal kui ka läänemeresoome ühiskondade iseärasused. Ta on esitanud elamusliku sissevaate viikingiaja Rootsi ja kujuneva Vene riigi valduste vahel toimunule, käsitledes seda piirkonda alana, mida läbides tuli arvestada kohalike ühiskondlike ja poliitiliste oludega.