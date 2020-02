USA astronaut pürib maailmarekordi poole

«Morgan on sooritanud seitse väljumist avakosmosesse ja jõudnud ühe lennu jooksul sooritatud väljumistega järele Anatoli Solovjovile. Võimalik, et avaldan väikese saladuse, et ta püstitab väljumiste rekordi, on täiesti võimalik, et tal tekkib võimalus veel kord ilmaruumi minna,» sõnas Skvrotsov.