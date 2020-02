Koroonaviirus võis inimesele kanduda maailma enim salakaubitsetud loomalt

Tellijale

Nagu kõigi uute viirusepideemiatega, nii on ka koroonaviiruse täpne päritolu veel lõpliku selguseta – on teada, et esimesed haigusjuhud tuvastati Hiina Wuhani linna turul käinud inimeste seas. Nagu kirjeldas laupäevases Postimehe Arvamus ja Kultuuri lisas epidemioloog Kuulo Kutsar, asuvad teadlased uute haiguste inimeste seas levima hakkamise järel kiiresti uurima, et milliselt loomalt üle kandumine toimuda võis. Järjendatakse haigustekitaja täisgenoom, mida asutakse seejärel võrdlema loomadel esinevate viirustüvedega.

Intervjuu andmise hetkel oli inimeste seas leviva koroonaviiruse tüve 2019-nCoV’ga sarnaseim ja nahkhiirte seas leviv koroonaviirus. Seda hüpoteesi ei ole keegi ümber lükanud, pigem näib see tõele vastavat. Küll aga näib verivärske teadusuuringu valguses, et inimestele üle kandumise protsess võis käia keerukamaid teid pidi ning oluline vaheperemees võis olla just soomusloom. Teatesse tasub suhtuda ettevaatusega – teadustööd ei ole veel retsenseeritud ega ka ametlikult avaldatud. Info Guangzhous asuva Lõuna-Hiina Põllumajandusülikooli uuringust ja soomusloomade võimalikust seotusest epideemia tekkega avaldas Hiina riiklik Xinhua uudisteagentuur 7. veebruaril.