Brasiilia järvest leiti senitundmatute geenidega viirus

«Jaraviirus erineb kõigist teada-tuntud elusorganismidest sedavõrd palju, et me ei oleks suutnud seda klassikaliste meetoditega üleüldse avastada. Kuna sellel puuduvad viirustele iseloomulikud geenid, poleks paigutunud see isegi viiruste sekka,» leidis uurimuse juhtivautor Jonatas Abrahao, Minas Gerais Ülikooli viroloogiaprofessor ERR Novaatorile antud kommentaaris.