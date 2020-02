Uuring: fosiilkütuste õhureostus maksab globaalselt 8 miljardit dollarit päevas

Energia ja Puhta Õhu Uuringute Keskus (Centre for Research on Energy and Clean Air -CREA) ja Kagu-Aasia Greenpeace on esimestena hinnanud nafta, gaasi ja kivisöe põletamisest põhjustatud ülemaailmset õhureostust.

«Leidsime, et Mandri-Hiina, Ühendriigid ja India kannavad suurimat fossiilkütuste õhusaaste kulu, vastavalt umnes 900, 600 ja 150 miljardit dollarit aastas,» seisab kolmapäeval avaldatud raportis.

Fossiilkütuste põletamisel õhku paiskuvad peenosakesed põhjustavad aastas maakeral 4,5 miljonit enneaegset surma, neist 1,8 miljonit Hiinas ja miljon Indias.

Raportis avaldatud arvud on vastavuses Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangule, et maapinna tasandi õhureostusega on seotud 4,2 miljonit surmajuhtumit aastas. Õhusaastega seostatakse südamehaigusi, insulti, kopsuvähki ja laste ägedaid hingamisteede infaktsioone.

«Fossiilkütuste õhureostus ohustab nii tervist kui majandust, nõudes miljoneid elusid ning minnes maksma triljoneid dollareid,» ütles Ida-Aasia Greenpeace'i puhta õhu kampaania liige Minwoo Son.

2018. aasta üleilmne kulu oli raporti hinnangul 2,9 triljonit dollarit.

«Aga see on probleem, mille lahendust me teame: üleminek taastuvenergiaallikatele, järkjärguline loobumine diisel- ja bensiiniautodest ja ühistranspordi arendamine.»