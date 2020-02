Kosmosekivi vaatlus muutis planeetide tekke teooriat

Pluutot ja Päikesesüsteemi välisosa uurima saadetud sond New Horizons möödus Arrokothist juba 2019. aasta alguses. Projekti juhtinud Alans Stern tõi värskeid analüüsitulemusi tutvustaval pressikonverentsil välja, et erinevalt tavaliselt uuritavatest kehadest on püsinud need alates Päikesesüsteemi algusaegadest enam-vähem samasugusena, kirjutab ERR Novaator.