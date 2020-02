Vaata: need on NASA 2019. aasta parimad satelliidifotod

Neli troopilist tsüklonit korraga

Aafrika tolm puhub merele

Põhjapooluse helkivad ööpilved

Eestiski suveõhtutel taevas helkivad pilved paistavad meile küll vaid õhukeste viirgudena, kuid katavad samas Arktikas terve taeva. NASA kosmoseaparaadi AIM (Aeronomy of Ice in the Mesosphere) piltidest kokku pandud komposiidil on näha pilvi moodustavate jääosakeste tihedust. Teadlased on juba aastaid täheldanud, et helkivaid ööpilvi on näha poolusest aina kaugemal. Oletatakse, et muutus on seotud muutustega atmosfääri veeauru sisalduses.