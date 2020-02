Järelvaadatav ⟩ Vaba Akadeemia loeng, Tõnu Viik: «Mis on Struve kaar?»

Kuid juba enne seda viib ta Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi tarvis läbi Liivimaa triangulatsiooni. Süües kasvab isu, ütleb vanarahvas ja see on õige ka Struve puhul. Ta kavandab suurejoonelise triangulatsiooni Jekabpilsist lõunas kuni Suursaareni Soome lahes. Kui Liivimaa triangulatsiooni puhul oli tegu vajadusega täpsemate kaartide järele, siis suuremat triangulatsiooni taganttõukav jõud oli palju võimsam. Aga milline ja kuidas see toimima hakkas - see selgub loengust.