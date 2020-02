Vene teadlased teatasid, et jääkarude seas on sagenenud kannibalism

«Põhjuseid saab siin olla kaks. Esiteks on võimalik, et mingil hooajal on jäänud vajaka toidust, mistõttu on tugevamad isasloomad hakanud ründama poegadega emaseid. Aga võib ka olla, et varem ei olnud Arktikas lihtsalt piisavalt palju inimesi, et kannibalismijuhtumeid üles täheldada. Hetkel jõuavad meieni signaalid [kannibalismijuhtudest] mitte ainult teadlastelt, aga ka aina kasvavalt hulgalt koha peal viibivatelt naftatööstuse töölistelt ja ka kaitseministeeriumil. Konstateerime, et jääkarude seas on kannibalism tõusuteel,» ütles Mordvintsev Interfaxile.