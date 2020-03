Mati Martin Vabas Akadeemias: «Putukate elu koos inimesega»

Loengu esimeses osas tuleb juttu sellest, kes on putukad ja kuidas nad on olnud evolutsioonis nii edukad.

Kaasajal on inimtegevuse mõju loodusele väga suur ja see mõjutab ka putukaid. Loengu teises pooles uuritakse, kuidas putukad on kohanenud eluga inimeste kõrval.