Kui Koit orbiidile läks, proovis meeskond kohe satelliidiga suhtlema hakata, kuid siiani pole ühendust saadud. «Meil ei ole satelliidilt andmeid tulnud. Võimalik, et seal midagi töötab, et ta midagi teeb, aga me ei saa raadiost mitte mingit infot,» rääks TTÜ kosmosevaldkonna juht Rauno Gordon ERR Novaatorile.