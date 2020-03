Teadlased tegid selgeks koroonaviiruse peiteaja

Tänaseks on koroonaviirusesse nakatunud üle maailma juba enam kui 114 000 inimese ja selle levikul veel niipea piiri ei paista. Küll aga on juba kogunenud piisavalt andmeid, et uurida haiguse kulgemise üksikasju. Seda Ameerika teadlased eesotsas Johns Hopkinsi Ülikooli Bloombergi Rahvatervise Kooli professor Justin Lessleriga tegidki.

Tulemused näitavad, et keskmiselt ilmnevad haigestunutel sümptomid esimese viie päeva jooksul. Kui patsient on 12. päevaks sümptomiteta, on tõenäoline, et nakkus möödubki ilma haiguse tekketa. Samas võivad sellised haiguse kandjad siiski haigust edasi anda. Seetõttu soovitavadki teadlased ka selgete haigustunnuste puudumise korral pidada kinni 14-päevase karantiini soovitusest. Igast 100st karantiini läbi teinud inimesest võivad ühel siiski hiljem sümptomid avalduda.

Kuigi professor Lessler tunnistab, et uuring pole täiuslik, on see tema sõnul siiski parim hinnang, mis meil praegu olemas on, kirjutab BBC.

Muu hulgas ei ole praegu teada, kui suurel osal nakatunutest haigustunnused tekivad. Küll aga näib praegu olemasolevatest andmetest, et enne sümptomite ilmnemist nakatunud ise viirust ei levita.

Nagu ikka, soovitatakse peamiste enesekaitsemeetoditena pesta käsi, mitte katsuda nägu ja visata salvrätikud pärast nuuskamist ära.