Ajaloo teine eduka HIV-ravi juhtum sai kinnituse

Ajaloolisest edukast HIV-ravist kirjutas ligi aasta tagasi ka Postimees, kuigi tollal oli mehe isik teadmata ning talle viidati vaid kui «Londoni patsiendile». Nüüdseks on endine HIV-haige näo ja nimega avalikkuse ette tulnud. Tegu on 40-aastase Londonis elava mehega, kel nimeks Adam Castillejo ning vastavalt juhtivas meditsiiniajakirjas The Lancet HIV avaldatud infole ei ole üheski temalt võetud proovis enam ühtegi HI-viiruse tunnust ning 99 protsenti tema immuunrakkudest on tänaseks asendunud doonorilt saadud tüvedega.