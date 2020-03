Matemaatik Juhan Aru seletab läbi matemaatika, miks koroonaviirus nii ohtlik on

Nüüd leidsimegi mingi lihtsustatud mudeli viiruse levikule. Aga kuidas see reaalsusele vastab? Vaatame uuesti artikli alguse joonist, aga seekord tähistame joone kõrgusega mitte haigestunute arvu, vaid hoopis tema logaritmi - ehk siis iga punkt tähistab arvu M, mille korral 2M = haigusjuhtude arv. Kui kasv on tõesti eksponentsiaalne, peaks joon tulema üsna ilus ja sirge – tõepoolest, kui võtame logaritmi eksponentsiaalfunktsioonist R 0 x same lihtsalt sirge x*log R 0 . Veelgi enam, sirge tõus annab meile reproduktsioonikonstandi R 0 väärtuse. Vaatame nüüd seda uut joonist:

Näeme jooniselt, et tõesti, kõik kõverad meenutavad käsitsi joonistatud sirgjoont – väikesed kõverused on, aga üldine suund on selge ja sirge. Seega võib järeldada, et kõikides kirjeldatud riikides kasvab haigusjuhtude arv eksponentsiaalselt. Veelgi enam, märkame, et need sirged on paralleelsed ehk nende tõusud on enam-vähem samad. See tähendab, et haigus levib kõikides mainitud riikides üsna sarnaselt, üsna võrreldava kiirusega.

Uurides arve ja graafikuid lähemalt, näeme, et haigusjuhtude arv kahekordistub umbkaudu 3 päevaga, seega kirjeldab järgmine lihtsustatud mudel haiguse kasvu kõikides riikides üsna täpselt: kui päeval 1 on 1 haige, siis 3N päeva pärast on ligikaudu 2{N} haiget. Kui näiteks Eestiski juhtuks sama ja viiruse levikule piiri ei panda, oleks märtsi lõpuks juba umbkaudu 250 haiget, kümnendaks aprilliks 1000 haiget, kahekümnendaks 10 000, aprilli lõpuks juba ligikaudu 100 000 haiget ning - nii jätkates - kümnendaks maiks juba 1 000 000 nakatunut.

Päris nii muidugi kindlasti ei lähe. Viiruse levik aeglustub tegelikult juba iseenesest. Nimelt juba nakatunuid ei saa uuesti nakatada ja võimalusi nakatada seetõttu väheneb; seejuures võetakse üldiselt kasutusse ka uusi rangemaid meetmeid leviku piiramiseks, mis jällegi levikut pidurdavad.

Näiteks, uurides joonist 3 veelkord märkame, et lõpupäevadel on Lõuna-Koread kirjeldavad joonega toimumas väike muutus – sirgjoon on kõverdumas ja eksponentsiaalne kasv on pidurdumas. Põhjus on lihtne – mõni aeg tagasi võeti kasutusele rangemad meetmed, vähendamaks haiguse edasikandumist, reproduktsiooni määr R 0 hakkas langema, lähenema kriitilisele väärtusele 1 ning eksponentsiaalne kasv tasaspisi pidurduma. Itaalias alustati rangete meetmetega mõne päeva eest ning ilmselt võiks loota, et sealgi hakkab eksponentsiaalne kasv tasapisi aeglustuma.

Matemaatikuna on tore näha nõnda selget eksponentisaalset kasvu - nii ehe, nii puhas! Natukene murelikuks teeb ta siiski ka. Nimelt on teada, et koroonaviirus võib tappa ligikaudu 2-3 protsenti haigestunutest. Praeguste andmete järgi noortel eriti muret pole, protsent on veel ligi 10 korda madalam, aga vanemas eas või riskirühma kuulujate jaoks on tegemist juba tõsise ohuga. Ennekõike kujuneb see ohuks, kui tervishoiu teenused saavad üle koormatud. Oleme näinud seda juba Itaalias juhtuvat, kuigi kogupatsientide arv ei paistagi ehk nii suur.

Kas see võib juhtuda ka mujal? Esimesel graafikul paistsid Hispaania, Prantsusmaa, Saksamaa veel üsna heas seisus olevat. Kuid teise graafiku põhjal näeme, et viirus levib neis maades täpselt sama kiiresti – areng on lihtsalt ligi 10 päeva Itaaliast maas. Võime loota, et teistes maades läheb paremini, aga kui reproduktsiooni baasmäär R 0 ei kahane, võivad asjad minna keeruliseks üsna kiiresti. See on eksponentsiaalse kasvu eripära – alguses näib kõik aeglaselt arenevat, aga järsku hakkab juhtude arv iga kolme päeva pärast kahekordistama. Kui täna on 100 juhtu, kolme päeva pärast 200, 10 päeva pärast rohkem kui 8000 ja 16 päeva pärast juba enam kui 30 000!