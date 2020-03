Füüsik Jaan Kalda: riik jättis olulise epideemia analüüsi meetodi kasutamata

Viiruse leviku toimimiseks tuleb esmalt mõista, et inimühiskond kujutab endast komplekssüsteemi. Need on paljudest koostisosadest koosnevad süsteemid, kus naaberkomponentide vahelised seosed põhjustavad kvalitatiivselt uudseid jooni süsteemi käitumises – eeskätt seda, et süsteem toodab aeg-ajalt ekstreemseid sündmusi - need on küll vähetõenäosed, kuid nende tekkimise võimalust ei saa ignoreerida.

20 protsenti ühiskonnast joob ära 80 protsenti õllest ja vaid üks protsent inimkonnast hoiab enda käes 99 protsenti varandusest (need numbrid ei pruugi päris täpsed olla, aga põhimõte kehtib). Vene teaduse populariseerija Jakov Perelman tõi hea näite oma eelmise sajandi alguses kirjutatud raamatus «Huvitav matemaatika»: tõenäosus, et 100 järjestikku visatud kulli ja kirja annavad kõik tulemuseks kulli on nii väike, et seda ei jõuaks ka terve Universumi eluea jooksul ära oodata, aga tõenäosus, et 100 esimest inimest tänaval on kõik mehed, on küll väike, kuid mitte kaduvväike: piisab sõjaväeparaadi külastamisest. Koroonaviiruse kiire levimine on üks järjekordne näide sellest, et ekstreemsed sündmused kontrollivad ühiskonda.

Viimasel paaril aastakümnel on saadud aru, et üheks olulisemaks ühiskonna struktuuri kirjeldavaks tahuks on mastaabivabad võrgustikud – need on võrgustikud, kus keskset rolli mängivad suured sõlmpunktid, mis on ühendatud väga suure arvu teiste sõlmpunktidega; samas on seal ka väikseid sõlmpunkte, mis on ühenduses vaid väikese arvu naabritega. Üheks olulisemaks mastaabivaba võrgustiku omaduseks on, et puudub «keskmine», millega seda süsteemi analüüsida. Klassikaliseks näiteks on lennujaamade võrgustik, kus näiteks Tartu lennujaam on väike sõlm ja Frankfurt üks suuremaid, aga n-ö «keskmist» välja tuua ei ole erilist mõtet.

Hiljuti kaitses Tallinna Tehnikaülikoolis allakirjutanu juhendamisel Eesti pangaülekannete mastaabivaba võrgustiku teemal doktoritöö praegune Swedbanki analüütik Stephanie Rendon. Mastaabivabad võrgustikud on harilikult nn väikse-maailma võrgustikud (ingl small-world networks), mis tähendab, et terve süsteemi ühest suvalisest sõlmest on võimalik jõuda teise suvalisse sõlme mööda võrgustiku sidemeid liikudes väga väikese arvu sammude teel. Näiteks kui vaadelda teadusartiklite kaasautorsust sidemena, võib suvaliselt teadlaselt üle terve maailma jõuda teise suvalise teadlaseni keskmiselt viie-kuue sammuga.

Ka koroonaviirus levib mööda mastaabivaba võrgustikku – füüsiliste lähikontaktide võrgustikku –, olgu selleks siis vahetu kontakt (käe surumine), aevastamiskaugusel viibimine või sama eseme (nt ostukorvi sang) puudutamine. Et suvaliselt Eesti kodanikult teiseni on vaid vähem kui kümme sammu, võib viirus põhimõtteliselt levida kiiresti üle terve riigi.