Esimene vaktsiinikandidaat sai valmis rekordkiirusega

Katsetuste eesmärgiks on esialgu selgitada välja, kas vaktsiin on inimesele ohutu. Arendustööga alustati loetud päevad pärast 11. märtsi, mil Maailma Terviseorganisatsioon koroonakriisi puhangu pandeemiaks kuulutas. Pärast seda on teadlased lülitunud ööpäevaringsele intensiivsele tööle. Nii kiire vaktsiini väljatöötamise areng on pretsedenditu, kirjutab The New York Times.