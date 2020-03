Uusimad andmed Hiinast: imikud võivad olla viirusest eriti ohustatud

Oma uuringus analüüsisid Dong ja kolleegid enam kui 2000 Wuhani last, kellel oli koroonaviirus kas diagnoositud või oletatud. Tulemused näitasid, et viiel protsendil haigussümptomitega lastest (13 protsendil diagnoositutest puudusid sümptomid sootuks) esines raskusi hingamisega või hapnikupuudus veres, 0,6 protsendil arenes see raskekujuliseks hingamisraskuseks või muudeks tõsisemateks terviseriketeks. Kuigi laste seas esines tõsiseid sümptomeid vähem kui täiskasvanute, oli eelkooliealiste ja imikute puhul raskete nähtude ilmnemine tõenäosem kui vanematel lastel.

«Selles uuringus on mitu olulist uudist. Esiteks see, et kuigi laste tõsiselt haigestumise tõenäosus on üldiselt väiksem kui vanematel täiskasvanutel, on teatud tõsiste haigusnähtude tekkimine teatud vanusegruppides laste seas oluliselt tõenäolisem,» kirjutasid koos uuringuga avaldatud kommentaaris Baylori Meditsiinikolledži teadlane Andrea Cruz ja Virginia Ülikooli lastearst Steven Zeichner.