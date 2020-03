Uusimad andmed Hiinast: laste seas on haigusest eriti ohustatud imikud

Oma uuringus analüüsisid Dong ja kolleegid enam kui 2000 Wuhani last, kellel oli koroonaviirus kas diagnoositud või oletatud. Tulemused näitasid, et viiel protsendil haigussümptomitega lastest (13 protsendil diagnoositutest puudusid sümptomid sootuks) esines raskusi hingamisega või hapnikupuudus veres, 0,6 protsendil arenes see raskekujuliseks hingamisraskuseks või muudeks tõsisemateks terviseriketeks. Kuigi laste seas esines tõsiseid sümptomeid vähem kui täiskasvanute, oli eelkooliealiste ja imikute puhul raskete nähtude ilmnemine tõenäosem kui vanematel lastel.

«Selles uuringus on mitu olulist uudist. Esiteks see, et kuigi laste tõsiselt haigestumise tõenäosus on üldiselt väiksem kui vanematel täiskasvanutel, on teatud tõsiste haigusnähtude tekkimine teatud vanusegruppides laste seas oluliselt tõenäolisem,» kirjutasid koos uuringuga avaldatud kommentaaris Baylori Meditsiinikolledži teadlane Andrea Cruz ja Virginia Ülikooli lastearst Steven Zeichner.

Lisaks selgus andmetest, et eriti väikelapsed mängivad haiguse levikus eriti suurt rolli, kuna haigus levib ka väljaheidete teel, mistõttu on väikelaste hügieen eriti oluline. Lisaks püsib viirus ka nina eritistes pikaajaliselt.

Uuringu kõige n-ö valgustavam on vast haiguse läbipõdemise raskuse jagunemine eri vanusegruppidevahel. Ilmneb, et 29,5 protsenti rasketest ja 53,8 protsenti kriitilistest juhtumitest tabas alla aastas vanuseid lapsi. Kriitilistest nähtudest 15,4 protsenti esines 1-5-aastastel, 23,1 protsenti 11-15-aastastel 7,7 protsenti vanematel kui 15-aastastel. Tasub silmas pidada, et praeguste teadmiste kohaselt ei mõju viirus lastele siiski surmavalt.

Poiste ja tüdrukute haigestumise vahel märkimisväärset erinevust ei leitud.