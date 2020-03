Uusimad satelliidiandmed: Hiina karantiin on läbi, keskkonnasurve on taas tõusuteel

Kui NASA avaldas märtsi alguses kaardid, millel sai võrrelda Ida-Hiina lämmastikoksiidi saastet jaanuaris ja veebruaris, levis see internetis kulutulena ja võeti mitmel pool vastu kui rõõmusõnum – vähemasti on koroonaviiruses midagigi head. Veidi hiljem avaldas ka Euroopa Kosmoseagentuur ESA analoogsed andmed animatsiooni kujul. Jällegi: koroonaviiruse tulek tähendas õhukvaliteedi paranemist.

Nüüdseks on aga selge, et tegu olid vaid lühiajaliste, eriolukorrast tingitud muutustega. Hiina on esimene riik maailmas, kes paistab (vähemalt praeguseks) koroonaviirust seljatavat ja nagu sealsed tehased taas tööle lülituvad, nii jõuavad sealt õhku ka aina uued saastekogused. ESA kaugseire-satelliidi Copernicus Sentinel-5P vastavaldatud andmed näitavadki, kuidas lämmastikdioksiidi kogus õhus alates 20. detsembrist vaikselt langema hakkas ja peaaegu nulli vajus, et märtsi alguses jälle tõusma hakata.