Puust ja punaseks: misasi üldse on viirus ja kas seebiga pesemine tõesti aitab?

Kui muidu end peseme, piiravad seebilahuses olevad osakesed näiteks rasvaosakesed niimoodi ümber, et seebimolekuli rasvlahustuv osa jääb sissepoole ja vesilahustuv väljapoole. Tulemuseks on, et muidu vees mitte lahustuv rasv muutub vees lahustuvaks ja see kantakse veega minema.

Kuna viiruse kapsel koosneb suures osas lipiididest ehk rasvainest, lagundavad seebiosakesed selle ümbrise, piiravad kõik alles jäävad viiruse jäägid sisse ning kõik jäänused uhutakse veega minema. Seebiga pesemine aitab kindlasti viirust hävitada, kuid ainult siis, kui see ei ole veel inimese organismi jõudnud.

Millega ja kuidas puhastada pindasid?

Pindade puhastamisel on kasu laias laastus samadest puhastusvahenditest, mida olete kogu aeg kasutanud. Nagu öeldud, viirused ise ei ole kuigi vastupidavad. Kuigi ka eelpool mainitud soovitustes tuuakse välja näiteks valgendit või UV-valgust, ei pruugi need olla otstarbekad. Muidugi suudavad ka need suurepäraselt virionide hävitamisega hakkama saada, kuid on oma toimelt niivõrd tugevad, et võivad lisaks sellele põhjustada ka naha või materjalide kahjustusi. Kindlasti ei tasu neid kasutada käte või inimkeha puhastamiseks.

Pindade ja käte puhastamisel aitab ka kange, 60-90-protsendine alkohol, mis lagundab samamoodi viiruse kapslit.

Kas äädikast on kasu?

Happeline äädikas ise viirust ei hävita.

Kuidas tappa organismi jõudnud viirust?

Lollikindlaid vahendeid siin ei ole. Hetkel on uuringufaasis mitmeid paljutõotavaid ravimeid, kuid ükski neist ei ole veel turule jõudnud. Antibiootikumidest ei ole abi, kuna need on suunatud peamiselt bakterite vastu, kuid nagu me juba tõdesime, ei ole viirused elusorganismid ja neid niimoodi tappa ei saa.

Seespidisest «puhastamisest» ei ole suurt abi, kuna nakatumise puhul jõuab viirus ennekõike kopsudesse ja sealt edasi mujale organismi, ei jõua sisse joodud või söödud vahendid viiruse endani, küll aga võivad põhjustada tõsiseid söögiteede kahjustusi.

SARS-CoV2 ja COVID-19 – mis neil vahet on?