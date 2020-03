Teadusühendused: põlevkivitehase rajamine kriisiolukorras on vastutustundetu ja kahjulik

Teadusorganisatsioonid toetavad keskkonnaühenduste tänast avaldust ning rõhutavad omalt poolt, et on vastutustundetu kasutada ära kriisiolukorda Eesti tulevikule pikaajalise mõjuga investeeringute tegemiseks põhjaliku avaliku diskussioonita. Praeguses eriolukorras ja majanduslikult ebakindlas situatsioonis pole õige ja eetiline teha nii suure mõjuga otsuseid, eriti selliseid, mis on tehtud ilma piisava taustainformatsiooni ja faktiliste teadmisteta erinevate energialahenduste otstarbekusest ja potentsiaalist. Riigi otsused peavad igas olukorras olema põhjendatud ning teaduspõhised.

Teaduslik konsensus on, et kliimamuutuste pidurdamiseks on kõige olulisemad järgmised kümme aastat. Süsinikuheite vähenemine peab olema kiireim just praegu. Eesti süsinikueelarve väheneb iga õhku paisatud tonniga ning viib meid globaalselt lähemale IPCC hinnatud ohtlikule 1,5 kraadi ületamise piirile. Olukorras, kus Eesti ja teised Euroopa Liidu liikmesriigid on võtnud eesmärgiks saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050, on õlitehase ehitamine Eesti majanduse konkurentsivõimet kahandav samm. Väidetav kasvuhoonegaaside emissioonide vähenemine põlevkivi otsepõletamise asendamisel õlitootmisega on vaid näiline, võimaldades emissioone eksportida, kuid mitte neid sisuliselt vähendada. Tänane investeerimisotsus võib ehk tagada ühe kitsa õlitootmise sektori huvid ja lühiajalise heaolu, ent ei ole lahendus ei hääbuvale põlevkivisektorile, kliimaeesmärkide täitmisele ning ei aita tagada Ida-Virumaale võimalusterohket tulevikku. Teadlased ei ole vastu meie maapõue rikkustele lisandväärtuse loomisele, kuid kõik tegevused peavad olema kooskõlas keskkonna- ja kliimaeesmärkidega ning nägema tänase otsusega võrreldes paremini ette majanduskeskkonna arenguid.