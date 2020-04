Postimehe ja akadeemikute nõukoda: andmetega viivitamine on mäng inimeludega

Tallinn. 15MAR20. Koroona-viiruse hirmu all elavad eestlased laadivad massiliselt alla Naiskodukaitse mobiilirakendust "Ole valmis!". Mobiilirakendusest leiab kasulikke telefoninumbreid, alates hädaabinumbrist kuni mürgistusinfoni, millele saab sealt ka otse helistada. Rakenduse kõige atraktiivsem osa on koduste varude testimine.

Kolmapäeval (01.04) viiendat korda videosilla vahendusel hetkeolukorda vaaginud Postimehe ja teaduste akadeemia liikmete nõukoda tõdes, et ligipääs andmetele on hetkel kõige olulisem haiguse leviku hindamiseks ja kriisiolukorrast väljumisstrateegiate kujundamiseks. Riigilt on vaja luba mobiiliandmete kasutamiseks, inimesed saavad aidata, kui täidavad koroonapäevikut.