Teadusagentuur hakkab koostama ülevaadet olemasolevatest ja vajalikest COVID-19 uuringutest

Selleks on koostatud spetsiaalsed vormid. Uuringuvajaduse vormi abil koondatakse infot ministeeriumidelt ja valitsusasutustelt. Uuringukirjelduse või uuringuettepaneku vormi abil koondatakse infot teadusasutustelt ja teadlastelt.

Eesti Teadusagentuuri kodulehel olevate vormide kaudu on tagasiside oodatud 14. aprilliks. Teaduse olulisus ja panus ühiskonna probleemide lahendamisse on harva nii selge ja aktuaalne kui praegu ning kõik ettepanekud on väga oodatud ja vajalikud.