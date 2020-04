Postimehe ja akadeemikute nõukoda: masu aja kärped maksavad praegu kätte

Pilt on illustreeriv.

Eesti ja Euroopa koroonaviirusest väljumise võimalusi arutanud Postimehe ja Eesti Teaduste Akadeemia nõukoda leidis, et Eesti riik on muu maailmaga võrreldes suhteliselt hästi hakkama saanud, eriti raske on olukord finantskriisi järel tervishoiusüsteemi enim kärpinud riikides.