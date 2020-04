Teadusuuringute kokkuvõte: jah, kõik peaksid maske kandma

Postimees avaldab 13. aprillil veebilehel fast.ai ilmunud artikli autorite loal täismahus.

Kas olete maskide kandmise osas segaduses? Muidugi, see ongi keeruline, kuigi mitte nii keeruline nagu mõned inimesed väidavad. Oleme vaadanud läbi hulga teaduslikke tõendeid (korra võtsime kokku koguni 84 viidet). Siin on ülevaade erinevatest tõenditest ja meie kokkuvõte, et mida see kõik tähendab.

Haiguse levimise epidemioloogia

Olete tõenäoselt näinud reklaami tihedalt reastatud pingpongipallidest hiirelõksude peal või kukkuma pandud doominonuppe, kus iga süsteemi osa käivitab terve sündmuste kaskaadi. Mida lähemal doominonupud (või hiirelõksud) üksteisele on, seda rohkem kaost tekib.

Igal nakkushaigusel on oma nakkavus (R 0 ). Kui haiguse R 0 on 1,0, nakatab üks haige keskmiselt täpselt üht järgmist inimest. Haigus, mille R 0 on alla ühe, sureb ajaga ise välja. 1918. aasta pandeemia põhjustanud gripiviiruse tüve R 0 oli 1,8. Covid-19 haigust põhjustaval viirusel on see aga [maineka Inglise ülikooli] Imperial College’i andmetel 2,4 ning mõne uuringu kohaselt võib see olla kohati koguni 5,7. See tähendab, et ilma piiravate meetmeteta levib Covid-19 kiiresti kaugele. Seejuures on oluline teada, et patsiendid on eriti nakkavad haiguse esimestel päevadel, mil neil on sümptomeid vähe, kui üldse (To et al. 2020; Zou et al. 2020; Bai et al. 2020; Zhang et al. 2020; Doremalen et al. 2020; Wei 2020).

Piiskade ja aerosoolide füüsika

Rääkimisel paiskame me suust pidevalt välja pisikesi mikropiiskasid. Kui inimene on nakkav, sisaldavad need piisad ka viiruse osakesi. Vaid kõige suuremad piisad püsivad õhus kauem kui 0,1 sekundit, pärast mida need hääbuvad ja muutuvad vaid piisa tuumadeks ((Wells 1934; Duguid 1946; Morawska et al. 2009), mis on algsest piisast 3–5 korda väiksemad, kuid sisaldavad siiski viirust.

See tähendab, et piisku on oluliselt lihtsam blokeerida, kui need suust väljuvad, mitte siis, kui need jõuavad nakatumata inimese näole, kes osakesi vastu võtma hakkaks. See ei ole aga see, mida enamik teadlasi uurinud on.

Maskide materjaliteadus

Enamik vaidlusi maskide efektiivsuse üle kipuvad eeldama, et maskide eesmärk on kaitsta maski kandjat, kuna see on see, mida arstid koolis õpivad. Selleks on riidest maskid üsna kehvad, kuigi ka mitte päris ebaefektiivsed. 100% kaitse saavutamiseks on kandjal vaja meditsiiniline respiraator (näiteks N95) korralikult pähe panna. Samas on nakatunu kantav riidest mask väga efektiivne teiste inimeste kaitseks. Viimast tuntakse kui «allikakontrolli» ja kui tahame vastust küsimusele, et kas avalikkus peaks maske kandma, on oluline just allikakontroll.