Koroonaravimiks peetud malaariarohi tõi uuringus kaasa hoopis suremuse kasvu

Nendest, kes said lisaks tavapärasele ravile ka hüdroksüklorokviini, suri 28 protsenti, samas ravimit mitte saavas grupis oli suremus 11 protsenti. Nendest, kes said lisaks ravimile ka azitromütsiini suri 22 protsenti, kuid selle ja tavaravi saanud grupi vahelised erinevused ei olnud piisavalt suured, et välistada muude faktorite mõju.

Wisconsini Madisoni Ülikooli nakkushaiguste kontrolli ja ennetuse meditsiinidirektor Nasia Safdari sõnul on «kõik [patsientide seas nähtud tulemustest] üsna pettunud». Ta lisas, et patsiendid hakkasid ravimi järele küsima peagi pärast seda, kui president Trump seda propageerima hakkas, kuid «nüüdseks paistab, et inimesed on mõistnud, et me ei tea, kas see töötab või ei,» selgitas ise käesoleva uuringuga mitte seotud Safdar.