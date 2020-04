Vaata: Eestimaa öötaevas sähvivad SpaceXi netisatelliidid

Kokku on Maa orbiidil praeguseks 240 üleilmse sidesatelliitide parve Starlink satelliiti, millest 60 jõudsid sinna märtsi keskpaigas. Mitte aga kaugeltki kõik ei ole edeva projekti sujumise osas rõõmul. Eriti pahased on olnud tähefotograafid ja astronoomid. Nimelt on satelliidid oma asendi tõttu öötaevas tugevama valgusega kui keegi arvatagi oskas ning see segab öötaeva vaatlusi.