Meditsiiniajaloolane seletab, mis on ajaloo suurim mugava ühiskonna haigus

Podagra on teatavat tüüpi artriit (liigesepõletik). Tõve tuntuim sümptom on kusihappesoolade liigestesse sadestumisest põhjustatud turse ning tugevad valuhood, mis algavad sageli suurvarba põhiliigesest. Ataki ajal on liigese piirkond hell, paistetanud, punetav ja tundub kuum. Podagra ägenemine toimub mõne tunniga ja atakk kestab kolm kuni kümme päeva. Seejärel see taandub, et mõne aja – näiteks aasta – pärast uuesti alata.

Kaasaja teadus teab, et podagrat põhjustab kusihappe üleküllus organismis (hüperurikeemia) – seda tekib kas liiga palju või siis ei suuda neerud verd vajalikul määral puhastada. Podagra võib olla põhjustatud pärilikest teguritest, ainevahetushäiretest või kroonilistest haigustest. Seda võivad soodustada mõned ravimid, aga ka õlu, suhkrustatud joogid, punane liha, maks ja mereannid. Neis toiduainetes sisalduvad lämmastikühendid puriinid, millest tekib organismis kusihape.

Podagra seos küllusliku elustiiliga, milles on keskel kohal rikkalik toidulaud ja ohtralt alkoholi, on põhjus, miks seda tõbe on nimetatud ka kuningate haiguseks. Minevikus oligi tegemist just kõrgklassi haigusega, mis vaestel aegadel taandus, näiteks isiku pankrotistumisel või sõja-aastatel. Seos «paremate inimestega» andis haigusele positiivse kuvandi, nii et seda peeti ka andekate tõveks. Tõepoolest – podagra käes kannatasid teiste seas näiteks Isaac Newton ja Benjamin Franklin.

18. sajandil tegid karikaturistid podagrast märgi, millega naeruvääristada (uus)rikkaid. Tegelikkuses oli suhtumine ühiskonnas pigem vastupidine ning podagra kui «paremate inimeste» haigus andis tõvele hoopis positiivse kuvandi. 19. sajandi algusest pärineval gravüüril istub podagrahaige mees luksuslikult kaetud pidulauas FOTO: Wellcome Collection

Podagral on olnud oluline koht ka paljude kuulsate tohtrite eluloos, kes samuti kuulusid paremat elujärge nautivate inimeste hulka. See võib omakorda olla põhjus, miks podagrat on nimetatud ka haiguste kuningaks – ta andis meedikutele juba tuhandete aastate eest kõneainet ning sai sedaviisi olulise koha arstiteaduslike teooriate kujunemises. Teine ajend, miks sellele tõvele sedavõrd auväärset nime anda, peitus mõnede arstide usus, et podagra hoiab eemal teisi tõbesid.

Tõbi, mis haarab jalast

Podagra diagnoosi tunneme ära juba muistse Egiptuse tekstidest. Antiik-Kreeka arstidest kirjeldas haigust Hippokrates. Toonase humoraalteooria (kehavedelike õpetuse) kohaselt oli tegemist liigestesse sadestuvate «kehavedelike» ülejääkidega. Haiguse ingliskeelne nimetus gout tulenebki ladinakeelsest sõnast gutta, mis tähendab tilka. Sõna podagra on moodustatud kreeka keele sõnadest pous (jalg) ja agra (haare) ning kirjeldab haiget tabanud liikumisvõimetust.

Hippokrates uskus, et podagrat ei põe fertiilses eas naised (ja eunuhhid). Tõbi tabab tõesti eeskätt vanemaid inimesi ja seejuures eelkõige mehi (täna teame, et iga 3–4 mehe kohta haigestub siiski ka üks naine). Naiste vähene haigestumine näis kinnitavat antiikset humoraalteooriat, mis tunnustas olulise ravivahendina aadrilaskmist: kui naistel on menstruatsioon ja samas ei haigestu nad mõnda haigusse – mis tähendab, et «loodus» justkui ise kontrollib naiste kehavedelike tasakaalu –, siis kas poleks mõttekas eemaldada ka meestel ravi ja profülaktika eesmärkidel verd? Vere kui «sooja» kehavedeliku eemaldamisest saigi sajanditeks vahend, millega püüti ravida ja ära hoida põletikulisi ning palavikulisi tõbesid.

Podagra tuntuim sümptom on suurvarba põhiliigest tabav tugev valuhoog, mida 18. sajandikarikaturist on kujutanud värvikal moel pahareti hammustusena FOTO: Welcome Collection