Koroonakriisi mõjusid lahkavas arutelus leidis Postimehe ja Teaduste Akadeemia nõukoda, et oluliseks märksõnaks on sotsiaalse ebavõrdsuse süvenemine. Lääneriikides on vaesemates piirkondades ja etniliste vähemuste seas suurem nakatumine ja suremus. Koduõppes jäävad rohkem maha need lapsed, kelle pere ei toeta õppetööd ning kes ei saa enam koolikeskkonnast abi. Kui vaktsiin välja töötatakse, on vaja globaalset koostööd, et vaktsiiniga saaksid varustatud lisaks rikastele riikidele ka arengumaad.