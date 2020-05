Postimehe ja akadeemikute nõukoda: tuleb ära kasutada akent elutähtsate süsteemide muutmiseks

Koroonakriis on avanud ebatavalise akna elutähtsate süsteemide ümberkorralduseks, leidis pandeemia, majanduse ja rohepöörde mõjusid analüüsinud Postimehe ja Teaduste Akadeemia nõukoda. Uue tähelepanu all on Eesti energiajulgeolek, sest kriis näitas selgesti, et riikide esimene reaktsioon on tagasi pöörduda protektsionismi. Seekord osales ka TTÜ rektorikandidaat Jarek Kurnitski.