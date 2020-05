Üleilmne CO2 emissioon väheneb tänavu 4-7%, kuid kas sellest on abi?

«See on nagu vanni täitumine, kui me kraani pisut kinni keerame, aga mitte päriselt. Vesi tõuseb ikka, ehkki mitte nii kiirelt.»

Maa keskmine pinnatemperatuur on tõusnud ühe kraadi võrra Celsiuse järgi tööstuseelsest tasemest kõrgemaks. Sellest piisab, et võimendada tapvaid põudasid, kuumalaineid ja tõusvast merest paisutatud suuri torme.

2015. aasta Pariisi kliimaleppega on ligi 200 riiki lubanud, et globaalne soojenemine peab jääma tunduvalt alla kahe kraadi.

Kuid ÜRO Valitsustevaheline Kliimamuutuse Nõukogu (IPCC) määras hiljem, et 1,5 kraadi on palju ohutum temperatuuripiir.

Pandeemia on näidanud, kui raske on seda ambitsioonikamat eesmärki täita.

Emissiooni langus 7,6 protsendi võrra vastaks kõige halvemale piirangustsenaariumile 2020. aasta jaoks. Paraku aga on selline langus vajalik igal aastal terve kümnendi vältel, et kindlustada 1,5 kraadiga piirduv soojenemine – juhul, kui ei leita muid vahendeid süsiniku atmosfäärist eemaldamiseks.

Mõned eksperdid on pakkunud, et pandeemia kiirendab seda üleminekut. Oslo Rahvusvahelise Kliimauuringute Keskuse direktor Glen Peters rääkis AFP-le, et fossiilkütused on saanud kriisis rohkem pihta kui taastuvenergia.