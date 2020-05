Jaak Aaviksoo TTÜ rektori valimistest: nõukogu liikmed vedasid mind alt

Ta kinnitas, et kaalus tõsiselt kandideerimist üldse – kandideerimine polnud ka ta esimene valik. «Aga nagu öeldud, need viis kolleegi, kes nõukogust mulle ettepaneku tegid ja kellele ma lubasin, et minu taha see asi ei jää, paraku vedasid mind alt,» tunnistas Aaviksoo ja lisas, et tulemuse pärast ta ei kurvasta. «Iseenesest maailmas on väga palju huvitavaid väljakutseid ja võib-olla lihtsalt väiksema koormusega, ma ei ole ka enam 25,» vastas ta küsimusele tulevikuplaanide kohta.