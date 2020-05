Uuring: kliimamuutus muudab Antarktika roheliseks

Cambridge'i ülikooli ja Briti Antarktika Vaatluse teadlased kombineerisid satelliitfotosid pinnavaatlustega, et teha kindlaks rohevetikate ulatus maailma kõige viljatumas maailmajaos.

«Isegi kui see on üleilmses mõõtkavas vähene, on sellise biomassi olemasolu Antarktikas tähelepanuväärne,» ütles Cambridge'i taimeteadlane Matt Davey AFP-le.