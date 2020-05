Postimehe ja akadeemikute nõukoda: eesmärgiks on puhas energia ja väiksem tarbimine

Praegu viimast korda koroonakriisi mõjusid arutama kogunenud Postimehe ja Teaduste Akadeemia nõukoda leidis, et vaja on investeeringuid kommunikatsioonisüsteemide parandamiseks ja energiasektori radikaalseks ümberkorraldamiseks. Õhusaaste vähenemine takistab ka viirusehaiguste levikut. Eriti on see oluline siseruumides, kus toimub valdav osa nakatumistest.