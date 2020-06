Hambapesutabletid, sõnnikust valmistatud tualettpaber ja muud põnevad ideed võistlustules Negavati finaalis

Teisipäeval, 2. juunil selgub Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) ressursisäästu ideede konkursi Negavatt VII hooaja parim roheidee. Kuuekümne ühest ideest on sõelale jäänud üheksa meeskonda, kes saavad nüüd žürii, publiku ja toetajate ees näidata, miks just nende idee on väärt elluviimist ja 10 000 euro suurust peaauhinda.