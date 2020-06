Tänavu on võimalik Eestisse tagasi pöörduda 14 teadlasel

Eesti Teadusagentuuri Mobilitas Pluss programmi tagasipöörduva teadlase taotlusvoor toob seitse teadlast Tartu Ülikooli, kaks nii Tallinna Tehnikaülikooli kui Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituuti ning ühe Tallinna Ülikooli ja Eesti Maaülikooli. Ühe teadlase saab oma meeskonda juurde Tallinna Teaduspargis tegutsev ettevõte HansaBioMed Life Sciences. Tegemist on teadlastega, kes on pärast doktorantuuri olnud vähemalt kaks aastat teadustööl välisülikoolides.

Mobilitas Pluss programmi tagasipöörduvate teadlaste viimasesse taotlusvooru laekus 28 taotlust, millest rahuldati pooled. Tagasipöördujate seas on nii loodus- kui sotsiaalteaduste esindajaid, põllumajandusteadlane ja mitu arstiteadlast. Välja antava toetuse kogusumma on 1,4 miljonit eurot. Viis protsenti projektide kogumaksumusest panustavad teadlasi vastu võtvad asutused. Tagasipöörduvate teadlaste uurimisprojektide kestus on kuni kaks aastat.

Kokku on Mobilitas Pluss programmi viie taotlusvooru toel pöördunud Eestisse tagasi 69 teadlast. Teadlased on asunud tööle kuues teadusasutuses ja ühes ettevõttes.

«Meie teadlaste töötamine välisülikoolides on väga oluline, kuna rikastab teadlasi nii väärtsulike kogemuste kui kontaktivõrgustikuga. Sama oluline on pakkuda teadlastele tuge Eestisse tagasi pöördumiseks, sest nii aitame kaasa siinse teaduselu arengule. Nii mõnigi tagasipöörduja on Eestisse naasmise järel paistnud silma rahvusvahelise uurimisgrandi või riikliku tunnustusega. Samuti on nende seas uute uurimissuundade eestvedajaid,» ütles Mobilitas Pluss programmi juht Oskar Otsus Eesti Teadusagentuurist.