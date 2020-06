Värske pingerida: millised Eesti ülikoolid on edukamad, millised langevad?

Maailma ülikoolide jäme ots on jätkuvalt ameeriklaste käes – pingerea esikümnes võib leida kokku viis USA, neli Ühendkuningriigi ja ühe Šveitsi ülikooli.

Massachusettsi Tehnikainstituut (MIT) Stanfordi Ülikool Harvardi Ülikool California Tehnoloogiainstituut Oxfordi Ülikool Šveitsi Föderaalne Tehnoloogiainstituut Cambridge’i Ülikool Imperial College London Chicago Ülikool University College London

Eesti ülikoolidest on kõrgeimal, 285. kohal jätkuvalt Tartu Ülikool, mis on viimastel aastatel järjest kõrgemale tõusnud. Samuti on tõusnud ka TLÜ, kuid langenud Tehnikaülikool. 285. koht on kõige kõrgem, kuhu ükski Eesti ülikool nimistus tõusnud on. Võrreldes eelmise aastaga paranes TÜ tulemus 16 koha võrra ning alates 2014. aastast on tõustnud 176 kohta.

«Ülikooli järgmise perioodi arengukava juhtmõte on liikuda maailma saja parima ülikooli suunas. Praegu edeneme ülikoolide rahvusvahelistes võrdlustes keskmiselt 20 koha võrra aastas, aga tajume hästi, kuidas iga järgmine tõus on eelmisest raskem. Sellise kasvutempo hoidmine näitab, et oleme saavutanud suurepärase rahvusvahelise nähtavuse, tegemata samal ajal järeleandmisi rahvusülikooli mitmekülgse rolli täitmisel – eestikeelse teaduse, kõrghariduse ja kultuuri arendamisel ning oma riigile ja ühiskonnale valitsemiseks tõenduspõhise toe pakkumisel,» kommenteeris tulemusi Tartu Ülikooli teadusprorektor Kristjan Vassil.

Samuti on edetabelis tõusnud Tallinna Ülikool, mis tõusis seekordses edetabelis teadustöö intensiivsuse kategoorias enim teadustööd tegevate ülikoolide hulka.

«Eriti hea meel on selle üle, et suurel määral on paranenud meie koht alamkategoorias, mis näitab, kui palju viidatakse mujal maailmas Tallinna Ülikooli teadlaste teadusartiklitele,» rõõmustas TLÜ teadusprorektor Katrin Niglas. Kui 2019. aastal avaldatud edetabelis oli TLÜ viitamise näitaja 15,4, siis aasta hiljem 38,9. Arvestatud on teadusartikleid, mis on avaldatud aastatel 2014–2018 ning viidatud 2014–2019.

«Ühest küljest peegeldab see näitaja meie teadustöö kvaliteedi ja mõjukuse kasvu, kuid teisalt annab indu ja julgust seada siht veelgi kõrgemateks saavutusteks,» lisas Niglas.