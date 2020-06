Avastus: ka Marsi atmosfäär kumab roheliselt

Kuma tekib, kui päikesevalgus hapniku aatomeid ergastab ning kuigi teadlased on ammu prognoosinud, et sama laadi nähtust peaks esinema ka Marsil, ei ole seda varem tõestatud, kirjutab BBC.

Euroopa Kosmoseagentuuri ESA ja venelaste Roskosmose ühine kosmoseaparaat Trace Gas Orbiter (TGO) saigi nüüd hakkama ajaloolise vaatlusega, mille tulemustest on selge, et ka Marsi atmosfäär kumab. Samas ei olnud see üldsegi missiooni otsene eesmärk.

«See on väga hea tulemus, kuigi sellise asja vaatamiseks keegi eraldi missiooni ei plaaniks,» ütles BBC uudistele Ühendkuningriigi Open University kosmoseteadlane Manish Patel, kes on seotud ka kosmoseaparaadi optikaseadmete arendusega. «Kui aga juba seal olime, siis mõtlesime, et vaadata ju võib. Ja see töötas.»