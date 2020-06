Hiina tegi veel ühe sammu kvant-interneti suunas

Kvantkommunikatsioon on Hiina sihiks olnud juba aastast 2016, mil saadeti orbiidile satelliit Micius, ning 2017. aastal saavutati selle abil ka maailma seni pikim kvantpõiming . Tegu on veidra füüsikalise nähtusega, mille puhul kaks osakest «põimitakse» omavahel niimoodi, et toimub miski, mis ei peaks Newtoni füüsika kohaselt võimalik olema – ükskõik kui kaugel nad üksteisest ka ei ole, mõjutab ühe osakese oleku muutmine teise olekut.

Tollal oli aga tegu vaid tehnika tõestamisega. Nüüd teatasid aga teadlased eesotsas Jianwei Pan’iga, et on viinud kogu asja järgmisele tasemele ning tõstnud süsteemi võimsust niivõrd palju, et on suutnud edastada krütpograafilisi võtmeid, kirjutab New York Times.