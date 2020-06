Suur eesmärk täidetud: Eesti allkirjastas liitumisleppe CERNiga. Mida see nüüd tähendama hakkab?

Kuigi Eesti teadlased on Euroopa Tuumauuringute Keskuse CERNiga teaduskoostööd teinud juba pea 15 aastat ja seal on koha peal käinud sadu teadlasi, õpetajaid ja insenere, on kogu asi olnud siiski kõrvalolija positsioonilt. Nüüdsest avanevad Eesti ettevõtjatele uksed nii inseneeria-alaseks koostööks, aga ka CERNi kui ühe maailma olulisema tehnoloogiate arenduskeskuse patentide, tehnoloogiate ja teadmiste kasutamiseks. Täna allkirjastatud lepingu peab veel Riigikogu ratifitseerima. See leiab tõenäoselt aset sügisel, kuid otsus on vastu võetud. Võtame kokku, mida uudis Eestile tähendab.