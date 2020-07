Inimesi kutsutakse teada andma valge-toonekurgede pesadest

Uue pesa sisestamisel tuleb esmalt veenduda, kas pesa on juba andmebaasis olemas. Seda saab vaadata kaardilt või kõikide pesade nimekirjast. Uute pesade sisestamisel tuleb olla täpne – ka mõnekümne meetrine erinevus pesa tegeliku ja sisestatud asukoha vahel tekitab palju segadust. Näiteks kui ühes asulas on mitu pesa ning need ei ole täpselt õigetesse kohtadesse märgitud, ei ole võimalik varasemat sissekannet täiendada ning soovitud pesa võimalike pesitsusandmete lisamiseks kaardilt leida.

Oluline on, et pesa ei märgitaks kaardile mälu järgi. Kui kasutaja avastab, et mõni pesa on kaardil tõenäoliselt vales kohas, palume sellest teada anda aadressil margus.ots@eoy.ee.