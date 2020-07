Raport: kliimaeesmärkide täitmise võimalused on kokku kuivamas

Ülevaate tulemustes toob WMO välja, et tuleva viie aasta jooksul (aastad 2020-2024) on globaalne keskmine temperatuur tõenäoselt iga aasta vähemalt 1 kraad üle tööstuspöörde-eelse keskmise. 20% tõenäosusega tõuseb vähemalt ühel aastal keskmine koguni 1,5°C. Seejuures on tõenäosus, et keskmine tõuseb lühemate, vähemalt ühe kuu pikkuste perioodide jooksul üle 1,5°C, koguni 70 protsenti. Teadlaste sõnul näitavad prognoosid, kui raske on kliimamuutuseid ohjeldada.

Pooleteise kraadi on märgiline, kuna selle piiresse jäämine on üks Pariisi kliimaleppes seatud eesmärkidest. Täpsemini peaksid maailma riigid leppe kohaselt panustama, et hoida ära 1,5-kraadiline soojenemine kogu sajandi jooksul.

WMO ja briti meteoroloogiateenistuse hinnangul on selle piiri ületamine aina tõenäosem – juba praegu on Maa aastakeskmine temperatuur enam kui 1 kraad üle 1850ndate keskmise. Kui varem oli 1,5 kraadi piiri ületamise tõenäosus hinnatud 10-protsendiseks, siis nüüd on see kahekordistunud.

Ometigi ei jagune see soojenemine üle maailma võrdselt. Näiteks on juba ammu teada, et Arktikas toimub soojenemine eriti kiiresti ning juba 2020. aastal on sealne soojenemine kaks korda kiirem kui ülemaailmne keskmine. Lääne-Euroopas võib soojenemine aga tähendada tormide sagenemist.

Mudelis võetakse arvesse nii inimtekkelise süsihappegaasi mõju kui ka kliima looduslikku muutumist. Üks, mida ei arvestata, on aga koroonapandeemiast tingitud emissioonide vähenemine. Samas on WMO hinnangul vähetõenäoline, et see käesoleva aasta ja lähituleviku temperatuuride tõusu kuigi palju mõjutaks.