Uus valem ütleb palju täpsemini koera vanuse inimaastates

Inimeste seas on populaarseks viisiks koera vanuse teisendamiseks inimaastatesse kujunenud koera vanuse 7-ga korrutamine. Kui Sul on kunagi koer olnud, siis ilmselt oled ka Sina teinud seda. Sel viisil on võimalik igaühel peas arvutades saada teada oma perelemmiku «vanuse». Selline teisendamine aga ütleb, et 1-aastane koer, keda võib mitmete tunnuste poolest täiskasvanuks koeraks lugeda, on võrreldav 7-aastase lapsega, mis ei tundu õige.

Hiljuti teaduslikus ajakirjas Cell Systems ilmunud artiklis uurisid San Diego California Ülikooli teadlased võimalust võrrelda koerte ja inimeste vanemist DNA metülatsiooni ehk DNA-le metüülrühmade (-CH 3 ) lisandumise mustrite abil. Selle taga seisab arusaam, et DNA aluspaaride metülatsiooni ulatuse ja asukohtade muutumine ajas on seaduspärane ning selle abil on võimalik modelleerida liikide vananemist, sellist meetodit nimetatakse ka epigeneetiliseks kellaks. Lisaks koertele ja inimestele uuringus võrreldi ka koeri ja hiiri.

Uuringu põhitulemusena arendasid teadurid välja valemi, mis lubab usaldusväärsemat ja teaduslikult põhjendatud koera vanuse teisendamist inimaastatesse. Põhierinevus üldtuntud 1:7 suhte reegliga seisneb selles, et uus seos ei moodusta sirget joont (vt joonist). Selle asemel on seos logaritmiline, ehk alguses on kasv kiire ning aeglustub vananemisega.

Täpsemalt, teadlaste poolt välja arendatud valem näeb välja järgmiselt:

Inimese vanus = 30 + ln(koera vanus)*16.

«Ln» tähistab siin naturaallogaritmi. Kuigi seos on omajagu keerulisem, vastavat vanust inimaastates on võimalik välja arvutada igas nutitelefonis oleva kalkulaatori abil paari nupuvajutusega (või leida graafiku pealt). Näiteks, 6-kuune koer vastab 19-aastasele inimesele, 1-aastane koer 30-aastasele, 4-aastane koer vastab aga hoopis 52-aastasele inimesele.