Uuring: metaani tase atmosfääris on aegade kõrgeim

Tänavu veebruaris ilmus uuring, kus leiti, et metaani emissiooni fossiilkütuste tööstuse tõttu on alahinnatud. Metaan üks olulisemaid kasvuhoonegaase, väidetavalt on see tähtsuselt teine pärast CO 2 -te. Metaani allikate väljaselgitamine on oluline, et mõista kliima arenemist.