Vaata: kosmoseagentuur avaldas Päikesest rekordlähedalt tehtud fotod

«Need erakordsed pildid aitavad teadlastel panna kokku pildi Päikese atmosfäärikihtidest, mis on omakorda vajalik, et mõista seda, kuidas Päike mõjutab kosmoseilma nii Maa lähistel kui ka kogu Päikesesüsteemis,» kommenteeris Päikese uurimise olulisust projekti NASA-poolne teadusjuht Holly Gilbert.

«Need pildid näitavad, et Solar Orbiter on suurepäraselt käima saanud,» ütles Müller.

Piltidelt paistab muu hulgas ka hulk väikesi eredaid laike, mida teadlased on hakanud isekeskis kutsuma «lõketeks». Seniajani ei ole päris selge, et millega tegu või kuidas need Päikese elutsükli ja kliimaga seotud on. Küsimustele võiks vastuse anda nende temperatuuri täpne mõõtmine, mille jaoks on kosmoseaparaat ka vastavate seadmetega varustatud