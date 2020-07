Teadlased näitasid, et kvantarvutite revolutsioon võib olla lähemal kui seni arvatud

Kui igapäevases kasutuses olevate arvutite südametes on transistoritel põhinevad bitid, mille väärtuseks saavad olla 0 või 1, siis kvantarvutites täidavad informatsiooniühikute rolli nn kvantbitid. Viimaste eripäraks on see, et nad järgivad kvantmehaanika seadusi, mis lubab neil esiteks justkui omada mitu väärtust (0 ja 1 samal ajal) ning teiseks olla seotud teiste kvantbittidega. Esimest fenomeni nimetatakse superpositsiooniks, teise nähtuse nimeks on kvantpõimumine.